Найти и исправить процессы, загружающие сервер

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок167 просмотров
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На сервере (shared) 2 небольших сайта на PHP и один на Wordpress - тоже небольшой.

Но что-то перегружает ресурсы сервера.

Нужно найти что и исправить.

Ищу специалиста по настройке сервера, хорошо разбирающегося в WP.

6 лет назад
Grind
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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