Доработка сайта Битрикс

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Добрый день, коллеги! 

Я занимаюсь технической поддержкой сайта (добавляю фото, информацию и прочее), однако, далек от программирования. Поэтому нужна ваша помощь!

Есть сайт ресторана nashabolovke.ru 

Что нужно сделать:

  • ускорить работу сайта
  • ускорить мобильную версию
  • добавить слайдер для моб версии
  • уменьшить длину главной страницы (убрать пустоты)
  • оптимизировать по размеру слайдер на главной (сейчас он по высоте обрезает картинки)
  • сделать подвал сайта так, чтобы он полностью соответствовал карте сайта (сейчас там не все ссылки)
  • изменить показ фотографий (сейчас пока все фотки не прогрузились, он не открывает слайдер для фоток), также добавить в слайдер крестик для закрытия фото.
  • дать свои рекомендации для оптимизации сайта (наличие и исправление ошибок, сео и прочее) Сегодня сайт периодически падает, я не пойму почему.
Жду ваших предложений!
6 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад