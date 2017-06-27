Watsapp , При вводе номеров через, сервис смс - номер заблокирован

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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На виртуальном сервере установлен wataspp

При вводе номеров через, сервис смс активаций - watsapp сразу пишет , что номер заблокирован.

Каким то образом watsapp - определяет и сразу банит аккаунты.

Необходимо решение данной проблемы..

6 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов