Мелкая доделка на сайте

Добрый день! Господа, меня зовут Владислав, я являюсь руководителем компании такси. Есть сайт http://taxiredline.ru/ там размещена страница которая отображает процесс создания сайта. Так как фирма еще не открылась и сайт будет сделан еще позже после открытия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При оформлении заказа есть условие: если сумма заказа менее 20-ти тысяч и человек поставил галочку на графе "Транспортная компания" при оформлении заказа, то появляется окно с предупреждением, что сумма маленькая и ему надо дозаказать, либо выбрать самовывоз. Кнопка "продолжить" при этом не активная. Если человек поменял условия, то есть заказал на большую сумму или выбрал самовывоз, то дальше сможет оформить заказ.
Текст сообщения: "Сумма заказа меньше 20 тысяч рублей. Для оформления заказа повысьте сумму до 20 тысяч рублей и более, либо выберите способ доставки – самовывоз." Сообщение должно появляться в виде поп апа с кнопкой "ОК". После нажатия на нее человек возвращается в форму оформления заказа.
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