Мелкая доделка на сайте

http://belio-company.ru/

При оформлении заказа есть условие: если сумма заказа менее 20-ти тысяч и человек поставил галочку на графе "Транспортная компания" при оформлении заказа, то появляется окно с предупреждением, что сумма маленькая и ему надо дозаказать, либо выбрать самовывоз. Кнопка "продолжить" при этом не активная. Если человек поменял условия, то есть заказал на большую сумму или выбрал самовывоз, то дальше сможет оформить заказ.

Текст сообщения: "Сумма заказа меньше 20 тысяч рублей. Для оформления заказа повысьте сумму до 20 тысяч рублей и более, либо выберите способ доставки – самовывоз." Сообщение должно появляться в виде поп апа с кнопкой "ОК". После нажатия на нее человек возвращается в форму оформления заказа.