Восстановить сайт из бекапа

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок153 просмотра
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Есть файлы старого сайта, который нужно восстановить. Изменился только адрес домена. Файлы загружены на сервер. Сайт на самописном движке.

7 лет назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад