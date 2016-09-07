Лендинг

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок169 просмотров
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Нужно создать лендинг с покупкой через него. Создать надо через joomla 

Макет yadi.sk/d/MDZvrTZ8upZw3

Просьба , кто просит предоплату , не писать!

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад