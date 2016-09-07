Прикрутить форму для заказа такси на страницу

Добрый день! Господа, меня зовут Владислав, я являюсь руководителем компании такси. Есть сайт http://taxiredline.ru/ там размещена страница которая отображает процесс создания сайта. Так как фирма еще не открылась и сайт будет сделан еще позже после открытия я решил купить у разработчиков ПО такси форму для заказа такси с сайта. для того чтобы тем временен когда создается сам сайт клиенты могли заказать такси через сайт .

Они прислали мне файл (прикрепил хотя содержимое ниже) где расписан сам процесс установки формы и выглядит он элементарно.

[code]Краткое руководство по подключению формы заказа

Ссылка на готовый модуль онлайн заказа:

http://www.taxsee.ru/orders3/frame.jsp?org=554&base=1145&style=files/simple.css

Информация для технического специалиста:

1. Подключаем плагин jQuery postMessage.

Требует jQuery старше версии 1.3.2

2. Вставляем в код страницы iframe.

Рабочая версия: http://taxsee.ru/orders3/frame.jsp

Версия для разработчиков: http://taxsee.ru/orders3-dev/frame.jsp

IFrame принимает GET параметры:

org - обязательный, идентификатор организации

base - идентификатор города выбранного по умолчанию

style - путь к css файлу, который будет встроен в код формы

lang - язык формы

3. Добавляем на страницу код:

var orderFrameHeight;

$(document).ready(function() {

$.receiveMessage(function(e){

var h = Number( e.data.replace( /.*orderFrameHeight=(\d+)(?:&|$)/, '$1' ) );

if ( !isNaN( h ) && h > 0 && h !== orderFrameHeight ) {

$('#frame-order').height( orderFrameHeight = h );

}

}, 'http://taxsee.ru' );

});

Заменить $('#frame-order') на селектор iframe-а.[/code]

ну собственно и чего тут вроде бы сложного через iFrame я добавил саму форму для заказа в низу страницы вроде-бы работает НО как он выглядит????? Синий цвет явно не бьет в цвет и дизайн формы.

Тут то я и озадачился.. Где как что менять где этот css брать и т.д.

ну а теперь собственно и задача Нужно её судя по всему правильно прикрепить на сайт и поменять форму в дизайн и стиль страницы.

И да забыл написать что у другой компании которая работает с теме-же что и я разрабами ПО решила эту проблему, выглядит это все вот так. http://taximaxim.ru/