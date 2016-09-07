Прикрутить форму для заказа такси на страницу

Интернет-магазин giftstoyou.ru/ на Joomla 3.2 и JoomShooping . Надо на сайтте giftstoyou.ru/ установить модуль"Заказать в один клик" Кнопку ."Заказать в один клик" разместить под кнопкой "Оформить заказ" в карточке товара. Рассмотреть два варианта формы заказа в ...
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Добрый день! Господа, меня зовут Владислав, я являюсь руководителем компании такси. Есть сайт http://taxiredline.ru/ там размещена страница которая отображает процесс создания сайта. Так как фирма еще не открылась и сайт будет сделан еще позже после открытия я решил купить у разработчиков ПО такси форму для заказа такси с сайта. для того чтобы тем временен когда создается сам сайт клиенты могли заказать такси через сайт .
Они прислали мне файл (прикрепил хотя содержимое ниже) где расписан сам процесс установки формы и выглядит он элементарно.
[code]Краткое руководство по подключению формы заказа
Ссылка на готовый модуль онлайн заказа:
http://www.taxsee.ru/orders3/frame.jsp?org=554&base=1145&style=files/simple.css
Информация для технического специалиста:
1. Подключаем плагин jQuery postMessage.
Требует jQuery старше версии 1.3.2
2. Вставляем в код страницы iframe.
Рабочая версия: http://taxsee.ru/orders3/frame.jsp
Версия для разработчиков: http://taxsee.ru/orders3-dev/frame.jsp
IFrame принимает GET параметры:
org - обязательный, идентификатор организации
base - идентификатор города выбранного по умолчанию
style - путь к css файлу, который будет встроен в код формы
lang - язык формы
3. Добавляем на страницу код:
var orderFrameHeight;
$(document).ready(function() {
$.receiveMessage(function(e){
var h = Number( e.data.replace( /.*orderFrameHeight=(\d+)(?:&|$)/, '$1' ) );
if ( !isNaN( h ) && h > 0 && h !== orderFrameHeight ) {
$('#frame-order').height( orderFrameHeight = h );
}
}, 'http://taxsee.ru' );
});
Заменить $('#frame-order') на селектор iframe-а.[/code]
ну собственно и чего тут вроде бы сложного через iFrame я добавил саму форму для заказа в низу страницы вроде-бы работает НО как он выглядит????? Синий цвет явно не бьет в цвет и дизайн формы.
Тут то я и озадачился.. Где как что менять где этот css брать и т.д.
ну а теперь собственно и задача Нужно её судя по всему правильно прикрепить на сайт и поменять форму в дизайн и стиль страницы.
И да забыл написать что у другой компании которая работает с теме-же что и я разрабами ПО решила эту проблему, выглядит это все вот так. http://taximaxim.ru/
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