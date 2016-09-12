Парсинг интернет-магазина

Здравствуйте, есть интернет-магазин на OpenCart. Выбранному исполнителю предоставлю необходимые доступы: MySQL, FTP, админка.

Устанавливать и настраивать ничего не надо, нужен парсинг: категорий, товаров, производителей. С картинками, описанием, ценами и т.д.

Парсить надо на Joomla 3.6.2 в компонент VirtueMart 3.0.14.

Перенос "ручками" не нужен. Нужен скрипт на php, или php + simple html dom, или любая другая библиотека. Можно выгрузить csv из базы, в общем технология на выбор исполнителя.