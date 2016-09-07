Спарсить изображения с сайта и разложить по папкам

Здравствуйте.

Нужно:

1. Спарсить все большие изображения (не тумбы) с сайта scanof.net.

2. Разложить по папкам с названиями знаменитостей и журналов.

Изображения размещены на разных хостингах изображений. На сайте стоит рекапча от парсинга.

Нужно, чтобы изображения были упакованы по папкам исходя из заголовков на странице. Вот так: Название знаменитости – Название журнала

Важные нюансы.

1. Изображения должны иметь названия в таком формате ###. Например: 001, 002, 003, 004, 005 … 021 …

2. Изображения должны быть расположены в том же порядке,что и на сайте.