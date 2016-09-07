Спарсить изображения с сайта и разложить по папкам

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок198 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно:

1.      Спарсить все большие изображения (не тумбы) с сайта scanof.net.

2.      Разложить по папкам с названиями знаменитостей и журналов.

 

Изображения размещены на разных хостингах изображений. На сайте стоит рекапча от парсинга.

 

Нужно, чтобы изображения были упакованы по папкам исходя из заголовков на странице. Вот так: Название знаменитостиНазвание журнала

 

Важные нюансы.

1.      Изображения должны иметь названия в таком формате ###. Например: 001, 002, 003, 004, 005 … 021 …

2.      Изображения должны быть расположены в том же порядке,что и на сайте.

7 лет назад
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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