Скопировать сайт и контент на сайте

Надо разработать API используя хорошую объектную архитектуру проекта, желательно DDD. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите по пунктам о себе: 1. Ваш возраст. 2. Сколько лет занимаетесь программированием. 3. Семейное положение (жена/муж/дети). 4. Сколько часов в неделю можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Необходимо скопировать сайт (доступна только ссылка) вместе с контентом и установить на CMS Joomla.
Ссылка по запросу.
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