Веб-разработчик на полную занятость удаленно.

Для работы над веб-проектами нашей команде нужен еще один специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs.

Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. Базы данных - MySql и PostgreSQL.

Минимальные требования:

- Опыт front-end и web-разработки

- Понимание принципов работы клиент-серверных приложений

- Способность работать с чужим кодом

- Опыт удаленной работы в команде

- Наличие опыта работы в Linux (чтобы сконфигурировать свою Ubuntu)

Желательно (нехватает знаний - научим):

- Понимать как работает серверный javascript

- Уметь писать хранимые процедуры для MySql или PostgreSQL

- Знать, что такое Grunt и как его использовать

- Иметь опыт работы с системами контроля версий (GIT)

Нам потребуется увидеть ваше резюме. Просим указать значимые для вас проекты с временной привязкой и указанием поставленной перед вами задачи.

Также просим написать пару слов о себе и указать ваш логин в skype для обратной связи.

Проекты достаточно нагруженные, будет интересно.

Оплата по договоренности.

Полная занятость.

Удаленно.