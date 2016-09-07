Доработки по сайту

На готовом магазине нужно сделать:

второй аккаунт для зарегистрированных пользователей

в аккаунте:

Возможность проверки и загрузки прайс листа, либо файлом либо по ссылке в yml формате примерно как на яндекс маркете, при регистрации и загрузке прайса пользователю и его товарам должен присваиваться ID

Товары с прайса должны размещаться в категориях интернет магазина.

в каждой карточке товара надо добавить вывод количества людей купивших любой товар одного ID, общая сумма и минимальная сумма закупки (минимальную сумму пользователь указывает при регистрации и загрузке прайса)

Рассмотрю ваши предложения по сумме и срокам, без предоплаты, оплата по завершению или через безопасную сделку