Калькулятор одежды

Нужно написать парсинг с ютуба такой шаблон и пример [url=http://smotretvideo.com/]http://smotretvideo.com/[/url] заголовок попадает в тайтл а описание в дескрипшен все это можно редактировать, и пользователи, еще могут добавлять свои ссылки с ютуба