Калькулятор одежды

Веб-программированиеЗавершен6 заявок158 просмотров
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Требуется установить на сайт калькулятор одежды по параметрам. Посетитель сайта вводит свои данные (рост, объем талии и прочее) а программа  показывает подходит ли ему какой-нибудь размер или надо изменить какой-то параметр.  Или может быть указать 100% подходит такой-то размер или 80% такой-то...

7 лет назад
allekso
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$23
2 дня
Все ОК. Быстро, качественно, недорого. Как только возникнет необходимость, в первую очередь обращусь к Кириллу
Все прошло хорошо и без заминок, сотрудничеством доволен.