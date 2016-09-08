Требуется доработка афилайте сайта турагенства WordPress

$200
Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
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Требуется доработка афилаите саита турагенства бронирования отелей и авиабилетов на WP до полного выполнения цикла бронирования на моем

саите

сделать клиентскую форму ,имя адрес телефон емаил

бронирование можно сделать не позднее 24 часов до вылета и заселения в гостиницу

после выбора клиентом нужнго направления и заполнения клиентских данных

ему на емайл высылаеться потверздение резервации и способы оплаты

резервации

после оплаты клиентом резервации высылаеться номер резервации и адрес время и другая информацыя по отелю

сделать личный кабинет для клиентов.

В админ панели создать учет заказов,клентов,возможностть устанавливать

индивидуальную скидку клиенту статистика оплачен не оплачен авиабилет

отели

Можно взять одно из этих приложений для создания клиентской формы

http://formcraft-wp.com

https://ninjaforms.com

https://formidablepro.com  

WordPress
7 лет назад
aleklv
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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