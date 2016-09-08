Доработка SaaS сайта (back-end и front-end)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Мы делаем небольшой SaaS сайт, по функционалу похожий на Survey Monkey. Уже есть прототип ( http://52.20.61.97/m/ ), которой необходимо доработать. 

Сайт сделан на базе UserFrosting, используется PHP (Model-View-Controller), Twig, MySQL, JavaScript. 

В перспективе объём работ на месяц или больше, но первый заказ на несколько дней. Вот примерный неполный список задач (некоторые задачи простые, некоторые – сложные). При работе по всем ним детали будем проговаривать: 

trello.com/b/INgYjVHJ/ui 

trello.com/b/PSRNCK8Q/log-in# 

trello.com/b/MioL0v3U/- 

trello.com/b/Rcg9fMZQ/- 

trello.com/b/fRmZe3RN/- 

trello.com/b/QclRSmQD/- 

trello.com/b/a3BZ4OZ5/-

7 лет назад
jumpingrabbit
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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