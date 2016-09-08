Доработка SaaS сайта (back-end и front-end)

Мы делаем небольшой SaaS сайт, по функционалу похожий на Survey Monkey. Уже есть прототип ( http://52.20.61.97/m/ ), которой необходимо доработать.

Сайт сделан на базе UserFrosting, используется PHP (Model-View-Controller), Twig, MySQL, JavaScript.

В перспективе объём работ на месяц или больше, но первый заказ на несколько дней. Вот примерный неполный список задач (некоторые задачи простые, некоторые – сложные). При работе по всем ним детали будем проговаривать:

trello.com/b/INgYjVHJ/ui

trello.com/b/PSRNCK8Q/log-in#

trello.com/b/MioL0v3U/-

trello.com/b/Rcg9fMZQ/-

trello.com/b/fRmZe3RN/-

trello.com/b/QclRSmQD/-

trello.com/b/a3BZ4OZ5/-