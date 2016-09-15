Исправить баг на YII

Есть дизайн: [url=https://yadi.sk/d/dPsayK4MnUkPE]https://yadi.sk/d/dPsayK4MnUkPE[/url] Задача разработать аналог [url=https://colorup.tikkurila.com/index.html#/l/ru/6/8/photo/27]https://colorup.tikkurila.com/index.html#/l/ru/6/8/photo/27[/url] Разработка предполагается на CANVAS, если предлагаете другую технологию, указывайте ее в ответе на данный проект. Также кране ВАЖНО указывать в ответе на проект: [list][*]Cтоимость и сроки [*]Пример реализованного решения (подобного) [/list]