Необходимо сделать плавающее меню на сайте joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 2.5.10. Добавить на сайт функцию "Выставить счет" для оплаты по безналу. Готовый модуль или написать.
Пишем скайпы, цену , и срок ,
ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать!
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