Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Joomla 2.5.10. Добавить на сайт функцию "Выставить счет" для оплаты по безналу. Готовый модуль или написать.

Пишем скайпы, цену , и срок ,

ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать! 

Joomla
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад