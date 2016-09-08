Откорректировать заявки CONTACT FORM 7

Joomla 2.5.10. Добавить на сайт функцию "Выставить счет" для оплаты по безналу. Готовый модуль или написать. Пишем скайпы, цену , и срок , ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CONTACT FORM 7
1.В заявке,отправитель указан почта принадлежала нам, а не клиенту,необходимо,чтоб когда приходила заявка, мы могли ответить на письмо, не писав эл почту клиента ,чтоб автоматически уже был эл почта
2. Если клиент заполняет заявку, и вдруг у него что то перезагрузилось,все заполненные им поля должны остаться заполненными
3. После оформления заявки должно всплывать окно, о том что заявки принята и подпись небольшими буквами"
Ваш заказ уже оценивается по цене и скоро Вам придет письмо с примерной ценой и уточнениями по заказу, если Вы заполнили заявку полностью и прикрепили все необходимые материалы, Вам будет дана точная цена.
3.После оформления заявки, клиенту должно придти письмо, от том что " От Вас получена заявка "такой то", Ваш заказ уже оценивается по цене и скоро Вам придет письмо с примерно ценой и уточнениями по заказу, а если Вы заполнили заявку полностью и прикрепили все необходимые материалы, Вам будет дана точная цена. Ориентировочное время ответа – 30 минут, если заявка была оформлена с 10.00 до 22.00 с понедельника до субботы, в другое время, от нас придет письмо в течении 2 часов или на другой день, в зависимости отправки Вам нам письма.
4.Форма не должна выдавать ошибки если заполнен не верно телефон, или не указан город.Главное как есть сейчас – заполнение эл.почты
6. Формы сейчас некоторые не работают, необходимо все формы чтоб были рабочие, а так же все те конца в которые вводится информация,приходила на почту,конкретно не отображаются "уникальность", "количество страниц"
7.Услуга "Ответы на билеты", в форме вместо количество страниц, должно быть "количество вопросов"
8. Под четырями окнами для загрузки файлов, необходимо везде написать вот это – Допустимый размер файлов – до 50 мб.
другие подобные предложение стереть.
9.Шрифт везде стереть ,первый в выборе должен быть 14,а не 12.
10. Услуга "помощь на экзамене", указывается
убираются окна – "количество страниц","оригинальность","шри фт"
добавляются окна – "Дата экзамена", "Начало экзамена", "Окончание экзамена","Способ связи – здесь должно выбираться – Vкоntakte, Viber, WatsApp, MMS, эл.почта,другое, под четыремя окнами для загрузки файлов написать "Прикрепите,пожалуйста примерное задание"
11. В услуги "перевод текста", убирается окно оригинальность, и добавляется окно "Язык перевода"
12. В услуги "Презентация", количество страниц меняем на количество слайдов
13. В услуги "чертеж" меняем количество страниц – на количество чертежей,убираем "шрифт"
14. Во все услуги добавляем "Срок",кроме страницы "онлайн экзамен"
Все формы должны работать корректно.всего два дать с лишним форм.
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