Необходимо изменить карточку клиента в Битрикс 24. Есть карточка клиента в Битриксе стандартная. Есть новый макет, как должна выглядеть.( вышлю отдельно) Нужно запрограммировать новый вид карточки. ТЗ есть. Делаем следующими этапами. Сначала делаем шапку + вкладку обзор. Остальные вкладки оставляем стандартными Битрикса. Интегрируем, публикуем. Далее делаем вкладки по отдельности – делаем – интегрируем – публикуем. Нужна примерная оценка всей работы с разбиением по каждой вкладке. Срок. Когда можете начать. Вопросы.