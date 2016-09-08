7 сентября была презентация iPhone 7 Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали Примерный бриф прикрепил нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать http://icom.ua/iphone-7/ Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать. Работы не ...
Лендинг плюс страница каталог продукции с модулем интернет магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо запрограммировать лендинг плюс страница каталога продукции с модулем заказа и оплаты продукции через сайт ( как интернет-магазин)
единиц продукции около 10-ти
Дизайн будет наш, с Вас верстка плюс программинг
по функционалу - примерно http://landing.kiev.ua/ecokirp/#
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