Исправить баг в Joomla!

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Есть сайт, ссылка в ТХТ файле

Есть код 

[code]intro_items as &$item){ 

$counter_material +=1; 

$its_a_end = 0; 

if($counter_material==1){ 

  $counter_column +=1; 

  echo '

' ; 

  if($first_letter==substr($item->title,0,1)){ 

echo '

'; 

  } 

  if($first_letter!=substr($item->title,0,1)){ 

$first_letter = substr($item->title,0,1); 

// echo '-||'.$counter_material.'||-'; 

if($counter_material>1) echo '

'; 

echo '

'.$first_le tter.'

'; 

echo '

'; 

  } 

?> 

   

 

title; ?> 

 

   

  //echo $counter_material.' >= '.$num_materail_in_column.' || '.$counter_material.' >= '.$num_links."n"; 

  //echo $counter_material.'>='.count($this-> intro_items)."n"; 

  if($counter_material >= $num_materail_in_column||$counter_material>=cou nt($this->intro_items)){ 

$counter_material = 0; 

$its_a_end = 1; 

echo '

'; 

echo '

'; 

  } 

}; 

 

if(!$its_a_end){ 

echo ''; 

  echo ''; 

?> [/code]

Не правильно отображаются категории при выводе.  

То есть почему то, категория А, и категория N отображаются не правильно. 

И вместо того чтобы вывести все категории из А, оно выводит,как видите, почему то одну категорию из А потом две из N.

Joomla
7 лет назад
iborisbelov
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Маргарита выполнила все в срок. Не смотря на нашу "тянучесть" в оплате, фрилансер показал себя с лучшей стороны.
Спасибо.
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