Исправить баг в Joomla!

Нужно сделать карту как здесь: dompereezdov точка ru/moskovskaya-oblast/ramenskiy-rayon/ramenskoe/vyvoz-mebeli?yclid=5175566706119805159 нюансы напишу в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, ссылка в ТХТ файле.
Есть код
[code]intro_items as &$item){
$counter_material +=1;
$its_a_end = 0;
if($counter_material==1){
$counter_column +=1;
echo '' ;
if($first_letter==substr($item->title,0,1)){
echo '';
}
}
if($first_letter!=substr($item->title,0,1)){
$first_letter = substr($item->title,0,1);
// echo '-||'.$counter_material.'||-';
if($counter_material>1) echo '';
echo '
'.$first_le tter.'';
echo '';
}
?>
title; ?>
//echo $counter_material.' >= '.$num_materail_in_column.' || '.$counter_material.' >= '.$num_links."n";
//echo $counter_material.'>='.count($this-> intro_items)."n";
if($counter_material >= $num_materail_in_column||$counter_material>=cou nt($this->intro_items)){
$counter_material = 0;
$its_a_end = 1;
echo '';
echo '';
}
};
if(!$its_a_end){
echo '';
echo '';
}
?> [/code]
Не правильно отображаются категории при выводе.
То есть почему то, категория А, и категория N отображаются не правильно.
И вместо того чтобы вывести все категории из А, оно выводит,как видите, почему то одну категорию из А потом две из N.
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