Исправить баг в Joomla!

Есть сайт, ссылка в ТХТ файле .

Есть код

[code]intro_items as &$item){

$counter_material +=1;

$its_a_end = 0;

if($counter_material==1){

$counter_column +=1;

echo '

' ;

if($first_letter==substr($item->title,0,1)){

echo '

';

}

}

if($first_letter!=substr($item->title,0,1)){

$first_letter = substr($item->title,0,1);

// echo '-||'.$counter_material.'||-';

if($counter_material>1) echo '

';

echo '

'.$first_le tter.'

';

echo '

';

}

?>

title; ?>

//echo $counter_material.' >= '.$num_materail_in_column.' || '.$counter_material.' >= '.$num_links."n";

//echo $counter_material.'>='.count($this-> intro_items)."n";

if($counter_material >= $num_materail_in_column||$counter_material>=cou nt($this->intro_items)){

$counter_material = 0;

$its_a_end = 1;

echo '

';

echo '

';

}

};

if(!$its_a_end){

echo '';

echo '';

}

?> [/code]

Не правильно отображаются категории при выводе.

То есть почему то, категория А, и категория N отображаются не правильно.

И вместо того чтобы вывести все категории из А, оно выводит,как видите, почему то одну категорию из А потом две из N.