Подгрузить новости на сайт с донора

Работу нужно сделать быстро, за сутки, любители тянуть неделями проходите мимо. Задание очень простое для понимающего человека, предыдущий исполнитель делал за несколько часов подобное. Подгрузить (спарсить) новости с сайта-донора и вставить в нужный нам плагин (Wordpress(предпочтительно т.к. сайт на нём)/Joomla(придётся перносить

сайт с WP). Оплата в WMZ сразу по готовности. В случае успеха возможно будут регулярно появляться типичные задания вроде этого и будем работать с вами.