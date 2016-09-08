Подгрузить новости на сайт с донора

$25
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки199 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работу нужно сделать быстро, за сутки, любители тянуть неделями проходите мимо.  Задание очень простое для понимающего человека, предыдущий исполнитель делал за несколько часов подобное. Подгрузить (спарсить) новости с сайта-донора и вставить в нужный нам плагин (Wordpress(предпочтительно т.к. сайт на нём)/Joomla(придётся перносить

сайт с WP). Оплата в WMZ сразу по готовности. В случае успеха возможно будут регулярно появляться типичные задания вроде этого и будем работать с вами.

7 лет назад
alexanderporoh
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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