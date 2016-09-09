Простенькая система отчетов на PHP+SQL

Нужно сделать карту как здесь: dompereezdov точка ru/moskovskaya-oblast/ramenskiy-rayon/ramenskoe/vyvoz-mebeli?yclid=5175566706119805159 нюансы напишу в ЛС
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Надо создать простую но гибкую(расширяемую с помощью пользовательского интерфейса) систему отчетов. На данный момент, нужно сделать страницу в форме таблицы, где можно будет добавлять столбцы по типам Text, textarea, список, дата и т.п.
По моим представлениям система имеет всего 2 таблицы sql
- Пользователи и их права
- Контент (таблица)
У администратора есть права на всё, в том числе на редактирование прав других пользователей, создание и удаление пользователей.
Пример таблицы выглядит примерно так: http://c.qbro.ru/080916_4h4m542.png
Возьмем например столбец «клюевые слова». Это должен быть список, в котором можно добавить некоторые параметры, например частотность. Т.е. ключевые слова привязываются к URL (к кокретной строке в конкретном проекте), а к ключевому слову привязывается параметр «частотность».
Все это дело должно быть в свернутом состоянии. Т.е. если у нас например 100 ключей на URL то они не должны сразу все высвечиваться. Должна быть кнопка «развернуть» которая разворачивает конкретный url (строку) и кнопка «развернуть всё» которая разворачивает все url (строки) в проекте.
Администратор должен иметь возможность отредактировать каждое ключевое слово по отдельности, либо удалить его.
Так же должна быть форма поиска, чтобы быстро можно было найти нужную строку по ключевому слову, либо по дате редактирования\создания или по любой другой ячейке.
Система должна уметь расширяться. Т.е. чтобы администратор создав проект мог задать какие столбцы (поля) будут присутствовать в конкретном проекте
Важно не забыть про форму добавления данных в таблицу. Это либо отдельная страница в которой пользователь заполняет поля, либо на текущей странице создается пустая строка и в неё просто вносятся нужные данные.
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