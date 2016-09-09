Делать модификацию системы helpdesk

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Нужно найти человек, который способен делать серьезную модификацию системы helpdesk на php и mysql. Это система обслуживания клиентов по тискетам (ticket) для компаний различных областей (хостинг, программного обеспечения, телекоммуникации...)

7 лет назад
duong0905
51 годВьетнам
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$2500
40 дней
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