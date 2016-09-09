Написать плагин для firefox на проверку уникальности текста (Advego)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки232 просмотра
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Необходимо написать плагин для Mozzila Firefox, который будет проверять выделенную часть текста на уникальность.

Проверку уникальности по моим представлениям можно сделать с помощью advego plagiatus api (http://advego.ru/info/api).

Результат проверки должен быть виден без переключения вкладок (всплывающее окно, или панель дополнений или прямо под выделенным текстом), с указанием страниц, на которых найден неуник текст либо в виде процента уникальности..

Плагин должен быть совместим с разными версиями firefox, чтобы после обновления firefox не пришлось остаться "без рук".

Детали реализации готов обсуждать индивидуально.

В предложении просьба сразу писать примерную стоимость работы.

7 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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