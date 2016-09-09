Нужно сделать карту как здесь: dompereezdov точка ru/moskovskaya-oblast/ramenskiy-rayon/ramenskoe/vyvoz-mebeli?yclid=5175566706119805159 нюансы напишу в ЛС
Написать плагин для firefox на проверку уникальности текста (Advego)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать плагин для Mozzila Firefox, который будет проверять выделенную часть текста на уникальность.
Проверку уникальности по моим представлениям можно сделать с помощью advego plagiatus api (http://advego.ru/info/api).
Результат проверки должен быть виден без переключения вкладок (всплывающее окно, или панель дополнений или прямо под выделенным текстом), с указанием страниц, на которых найден неуник текст либо в виде процента уникальности..
Плагин должен быть совместим с разными версиями firefox, чтобы после обновления firefox не пришлось остаться "без рук".
Детали реализации готов обсуждать индивидуально.
В предложении просьба сразу писать примерную стоимость работы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен парсер для сбора информации с сайта объявлений.Закрыт7 лет назад
- $15
Надо создать простую но гибкую(расширяемую с помощью пользовательского интерфейса) систему отчетов. На данный момент, нужно сделать страницу в форме таблицы, где можно будет добавлять столбцы по типам Text, textarea, список, дата и т.п. По моим представлениям ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На фтп в папках находятся картинки (по 7в каждой папке). Картинки всео динакового размера и у них имена от photo_0.png до photo_6.png Надо сделать скрип который будет выводить содержимое каждой папке в виде слайдера с возможностью ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Есть сайт, [u]ссылка в ТХТ файле[/u]. Есть код [code]intro_items as &$item){ $counter_material +=1; $its_a_end = 0; if($counter_material==1){ ...Завершен7 лет назад
- $25
Работу нужно сделать быстро, за сутки, любители тянуть неделями проходите мимо. Задание очень простое для понимающего человека, предыдущий исполнитель делал за несколько часов подобное. Подгрузить (спарсить) новости с сайта-донора и вставить в нужный нам плагин ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать следующее: Если в bpmonline закрылась какая-то сделка, то в Зеттаплане образуется группа задач и проектов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Надо по API Яндекс.Маркета настроить сбор отзывов о нашем магазине к нам в БД с Яндекс.Маркета. Например, по cron, раз в сутки надо брать новые отзывы и закачивать их к нам в базу. Нужны данные: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Необходима разработка калькулятора для интернет магазина на MODx – расчёт стоимости ноутбука. 6 полей. Первый этап – выбор платформы, затем (взависимости от выбора) выбор по списку дополнительных параметров и отправка заказа на email с фиксацией ...Завершен7 лет назад
необходимо запрограммировать презентацию на флеше (либо другой вариант программы) Слайдов около 45-ти Образец - примерно как во вложении применение - коммерческий агент будет запускать на своем планшете / компьютере и показывать презентацию потенциальному клиенту Нужны примерные сроки и стоимостьВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад