Написать плагин для firefox на проверку уникальности текста (Advego)

Необходимо написать плагин для Mozzila Firefox, который будет проверять выделенную часть текста на уникальность.

Проверку уникальности по моим представлениям можно сделать с помощью advego plagiatus api (http://advego.ru/info/api).

Результат проверки должен быть виден без переключения вкладок (всплывающее окно, или панель дополнений или прямо под выделенным текстом), с указанием страниц, на которых найден неуник текст либо в виде процента уникальности..

Плагин должен быть совместим с разными версиями firefox, чтобы после обновления firefox не пришлось остаться "без рук".

Детали реализации готов обсуждать индивидуально.

В предложении просьба сразу писать примерную стоимость работы.