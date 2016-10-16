Скрипт для platformalp

Веб-программированиеЗавершен2 заявки182 просмотра
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Добрый день!

Необходимо на platformalp реализовать динамическое изменение контента при нажатии как на сайте http://armopress.ru/. Блок - "муфты для стыкования арматуры" (на фото в приложении).

Для этого видимо нужен скрипт.

7 лет назад
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iPower
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Все хорошо!
Крайне рекомендую, отличный заказчик.