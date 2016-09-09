Исправление ошибок по готовому аудиту сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок316 просмотров
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Здравствуйте, нам нужно исправить ошибки по готовому аудиты. тз прилогается, движок Битрикс. Сайт: www.xme.ru

цены и сроки

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
89236470002
Сергей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-2)
7 лет назад
$60
6 дней
Обманщик. Обещал сделать в сроки. Но как подошло время забрал предоплату и перестал отвечать на сообщения. Не рекомендую никому таких исполнителей.
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