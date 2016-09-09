Исправление ошибок по готовому аудиту сайта

Необходимо написать плагин для Mozzila Firefox, который будет проверять выделенную часть текста на уникальность. Проверку уникальности по моим представлениям можно сделать с помощью advego plagiatus api (http://advego.ru/info/api). Результат проверки должен быть виден без переключения вкладок (всплывающее окно, ...
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Здравствуйте, нам нужно исправить ошибки по готовому аудиты. тз прилогается, движок Битрикс. Сайт: www.xme.ru
цены и сроки
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