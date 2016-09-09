Исправление ошибок по готовому аудиту сайта

Добрый день! Нужно сделать несколько правок на сайте: - поправить порядок сортировки карточек в каталоге при повторных нажатиях, - удалить лишнюю полосу на карточке - зафиксировать слайдер в карточке на месте – сейчас он "прыгает" в зависимости от пропорций ...