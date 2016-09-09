Преобразовать фид с Yandex yml в Google Merchant Xml

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки430 просмотров
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Добрый день! У меня есть фид для яндекс директ в формате yml, мне его необходимо преобразовать в формат, подходящий для Google Merchant Center.

7 лет назад
smartclimategrou
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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