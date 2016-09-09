Правки на сайте (создан на битрикс)

1. сделать доступным редактирование цен (через админку или импорт csv)

2. На странице заказа изменить размер картины 40х60 на 45х60 (цену не менять)

3. инструмент по выбору багета + цены на каждую позицию багета (пример в верстке

страницы заказа, на ПС при повторном нажатии на выбранный багет должна всплывать

большая картинка багета, так же добавление в форму заказа и в формирующееся при

заказе письмо строки с артикулом багетной рамы)

4. отображение картины в багетной раме (изменения отображения багета в зависимости от

выбранного размера картины, так же, как и на данном ресурсе http://ru-

cafe.ru/printing/pechat-v- rame/zakazat-ramu/editor)

5. убрать авто подгрузку всех выполненных работ и популярных сюжетов при загрузке

главной страницы

6. переименовать популярные сюжеты в «избранные»

7. в поиске яндекса некорректно отображается сайт (почему-то 2 ссылки на main page & order)

8. на мобильной и РС версиях добавить около 30px в футер

9. на РС изменить шрифты на «читаемые» (Многие шрифты плохо читаются. на PC все тексты

со шрифтом Forum, размером менее 28pt заменить на шрифт Open Sans)

10. Thx page – поправить верстку:

– убрать разрыв футера с нижней полкой, сделать так, чтобы футер был всегда приклеен к

нижней части экрана в случае, если информации на страницы недостаточно для ее полного

заполнения (1)

- поправить отображение фразы «благодарим за заказ» (2)

11. поправить отображение артикула на страницах сюжетов

12. разметка страницы заказа, размеры шрифтов

- увеличить высоту кнопки на 10px и увеличить размер шрифта до 18 pt (1)

- выровнять кнопки (2)

13. Добавить страницу «цены» в хэдере вместо «расчета стоимости» (верстка на диске)

14. в хэдере заменить «мы Вам перезвоним» на «обратный звонок»

15. сделать так, чтобы при формировании заказа на почту отправлялась не ужатая версия

«образа» клиента, а полноценная

16. при формировании заказа должен указываться артикул сюжета

17. поправить отображение сюжета на странице заказа в мобильной версии (возможно не

придется делать в связи с добавлением инструмента выбора багетных рам).

18. сделать ссылками названия разделов на главной странице «о компании», «отзывы

клиентов», наши услуги, фотогалерея работ

19. исправить отображение стрелок при развертывании групп в каталоге сюжетов

20. на некоторых страницах путь под хэдером написан двумя цветами, сделать одним – серым

(как у 1го слова в пути)

21. Заменить цены на услуги (так же в данный момент по умолчанию стоит 1 персонаж на

картине, что прибавляет к цене картины 1000руб. Поставить данное значение по

умолчанию равное 0)

Подробное тз отправлю по началу работ