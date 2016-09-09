Правки на сайте битрикс

Создать и интегрировать на сайт (под битрикс) инструмент выбора багетной рамы.Необходимо, чтобы в окне отображения сюжета (размером 600х600рх) добавлялась выбранная багетная рама с учетом пропорций картины и ширины багета

Варианты багета должны подгружаться на сайт через панель администратора, с возможностью указания ширины багетной рамы

данный виджет в последующем планируется использовать на другом сайте багетной мастерской, предусмотреть возможность произволно задавать размеры картины (В последующем будет необходимо повторить инструментарий данного сайта http://s-poster.ru/baget_cat/?l=1&ll=2&select2=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9)

необходимо организовать интеграцию инструмента таким образом, чтобы артикул багета, а так же его цена добавлялись в форму заказа

цены на багетные рамы в зависимости от размера и артикула планируется подгружать через .csv файл на сайт