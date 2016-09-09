Написание функционала базы 3d моделей

Здравствуйте, нам нужно исправить ошибки по готовому аудиты. тз прилогается, движок Битрикс. Сайт: www.xme.ru цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт на базе Wordpress для хранения и использования базы 3d моделей.
Функционал:
- добавление / хранение / скачивание / поиск / изменение / удаление 3d модели (1);
- поиск 3d модели в базе через строку поиска;
- поиск 3d модели в базе через фильтры;
- модерирование 3d модели (изменение статуса модели: -заявка на модерацию; -на доработке; -прошла модерацию);
- ведение лога изменения статуса 3d модели, с возможностью написания текстового сообщения.
- добавление/хранение/скачивание всех моделей из подбора одним архивом в один клик/скачивание подбора в pdf/изменение/удаление подбора (2);
- пользователь с правами админа добавляет пользователей в систему, назначает им права и заполняет анкету.
Требования:
- права доступа по ролям: админ, модератор, визуализатор, клиент;
- возможность одновременной работы не менее 10 пользователей. Общее количество пользователей – от 20 до 50;
- обеспечение комфортной работы с базой 3d моделей размером не менее 200Гб;
- доступ к 3d модели и подбору по ссылке (с учетом прав доступа);
- возможность выбора варианта сортировки 3d моделей и их количества на странице;
- возможность значительного увеличения мощности системы в будущем, по таким показателям –
пользователей в системе, пользователей всего, размер базы, размер файла в базе;
- возможность изменять значение максимального размера файла, добавляемого в базу.
Дополнительно:
(1) 3d модель – это файл сцены 3dsMAX (размером от 1 до 150 Мб), в котором находится сама 3d модель (мебель, сантехника, освещение, шторы, декор и тд),
несколько изображений модели, текстовое описание и характеристики модели.
(2) подбор – это список моделей, перечень их основных характеристик. Подбор создается для выполнения конкретной задачи визуализации или дизайна.
P.S. Убедительная просьба указывать предварительную (примерную) стоимость данного проекта, подробное ТЗ будет приложено в ходе общения.
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