Написание функционала базы 3d моделей

Необходимо разработать сайт на базе Wordpress для хранения и использования базы 3d моделей.

Функционал:

- добавление / хранение / скачивание / поиск / изменение / удаление 3d модели (1);

- поиск 3d модели в базе через строку поиска;

- поиск 3d модели в базе через фильтры;

- модерирование 3d модели (изменение статуса модели: -заявка на модерацию; -на доработке; -прошла модерацию);

- ведение лога изменения статуса 3d модели, с возможностью написания текстового сообщения.

- добавление/хранение/скачивание всех моделей из подбора одним архивом в один клик/скачивание подбора в pdf/изменение/удаление подбора (2);

- пользователь с правами админа добавляет пользователей в систему, назначает им права и заполняет анкету.

Требования:

- права доступа по ролям: админ, модератор, визуализатор, клиент;

- возможность одновременной работы не менее 10 пользователей. Общее количество пользователей – от 20 до 50;

- обеспечение комфортной работы с базой 3d моделей размером не менее 200Гб;

- доступ к 3d модели и подбору по ссылке (с учетом прав доступа);

- возможность выбора варианта сортировки 3d моделей и их количества на странице;

- возможность значительного увеличения мощности системы в будущем, по таким показателям –

пользователей в системе, пользователей всего, размер базы, размер файла в базе;

- возможность изменять значение максимального размера файла, добавляемого в базу.

Дополнительно:

(1) 3d модель – это файл сцены 3dsMAX (размером от 1 до 150 Мб), в котором находится сама 3d модель (мебель, сантехника, освещение, шторы, декор и тд),

несколько изображений модели, текстовое описание и характеристики модели.

(2) подбор – это список моделей, перечень их основных характеристик. Подбор создается для выполнения конкретной задачи визуализации или дизайна.

P.S. Убедительная просьба указывать предварительную (примерную) стоимость данного проекта, подробное ТЗ будет приложено в ходе общения.