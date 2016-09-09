Написание функционала базы 3d моделей

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Необходимо разработать сайт на базе Wordpress для хранения и использования базы 3d моделей. 

Функционал: 

- добавление / хранение / скачивание / поиск / изменение / удаление 3d модели (1); 

- поиск 3d модели в базе через строку поиска;  

- поиск 3d модели в базе через фильтры;  

- модерирование 3d модели (изменение статуса модели: -заявка на модерацию; -на доработке; -прошла модерацию); 

- ведение лога изменения статуса 3d модели, с возможностью написания текстового сообщения. 

- добавление/хранение/скачивание всех моделей из подбора одним архивом в один клик/скачивание подбора в pdf/изменение/удаление подбора (2); 

- пользователь с правами админа добавляет пользователей в систему, назначает им права и заполняет анкету. 

Требования: 

- права доступа по ролям: админ, модератор, визуализатор, клиент; 

- возможность одновременной работы не менее 10 пользователей. Общее количество пользователей – от 20 до 50; 

- обеспечение комфортной работы с базой 3d моделей размером не менее 200Гб; 

- доступ к 3d модели и подбору по ссылке (с учетом прав доступа); 

- возможность выбора варианта сортировки 3d моделей и их количества на странице; 

- возможность значительного увеличения мощности системы в будущем, по таким показателям –  

пользователей в системе, пользователей всего, размер базы, размер файла в базе; 

- возможность изменять значение максимального размера файла, добавляемого в базу.   

Дополнительно: 

(1) 3d модель – это файл сцены 3dsMAX (размером от 1 до 150 Мб), в котором находится сама 3d модель (мебель, сантехника, освещение, шторы, декор и тд),  

несколько изображений модели, текстовое описание и характеристики модели. 

(2) подбор – это список моделей, перечень их основных характеристик. Подбор создается для выполнения конкретной задачи визуализации или дизайна. 

P.S. Убедительная просьба указывать предварительную (примерную) стоимость данного проекта, подробное ТЗ будет приложено в ходе общения.

7 лет назад
pro100manko
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад