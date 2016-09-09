Простая игра на HTML

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок221 просмотр
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Здравствуйте. Для сайта нужно сделать мини игру без использования флэша. Игра должна работать не только в основных браузерах, но и в мобильных. Принцип простой, есть лабиринт в котором разбросаны запчасти, надо их все найти на время. После этого предлагается ввести данные (имя, email), которые записываются в БД, затем сделать репост в соц сети. Игра должна быть простая и проходиться в несколько попыток.  

HTML
7 лет назад
marsooo
Андрей 
30 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов(-1)