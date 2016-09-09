Простая игра на HTML

Здравствуйте. Для сайта нужно сделать мини игру без использования флэша. Игра должна работать не только в основных браузерах, но и в мобильных. Принцип простой, есть лабиринт в котором разбросаны запчасти, надо их все найти на время. После этого предлагается ввести данные (имя, email), которые записываются в БД, затем сделать репост в соц сети. Игра должна быть простая и проходиться в несколько попыток.