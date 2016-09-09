PHP подправить регулярку

Здравствуйте!

Есть регулярка, которая заменяет в тексте:

[code]$str = preg_replace('//Uim', "\" />", $str);[/code]

Но она вырезает лишнее в некоторых случаях, например:

[code] engine/opensearch.php.html" title="Строительство для твоего комфорта!" />[/code]

Нужно подправить регулярку. Дать ей понять, что нельзя вырезать кусок текста, если внутри встечается закрытие тега - треугольная скобка > Ну либо исправить этот баг любым другим способом, который Вы можете предложить.