PHP подправить регулярку

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Здравствуйте!

Есть регулярка, которая заменяет в тексте:

[code]$str = preg_replace('//Uim', "\" />", $str);[/code]

Но она вырезает лишнее в некоторых случаях, например:

[code] engine/opensearch.php.html" title="Строительство для твоего комфорта!" />[/code]

Нужно подправить регулярку.  Дать ей понять, что нельзя вырезать кусок текста, если внутри встечается закрытие тега - треугольная скобка > Ну либо исправить этот баг любым другим способом, который Вы можете предложить.

PHP
7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад