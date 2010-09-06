Переделать довольно объемный сайт

Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно: Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо переделать часть готового вебсайта, написаного на php (плюс mysql, jquery, др.). Работа включает дизайн, программирование, тестирование и поддержку до полного исправления всех багов.
Срок для исполнения – 2 месяца.
Сайт можно посмотреть на simplestudies.com.
В приложенном тех задании описано, что надо поменять. Документ также описывает шаги нашего сотрудничества.
Дайте знать, что заинтересованы и примеры работ похожего уровня. Я вышлю линк на прототип (макет) нового сайта и временный доступ к платной части сайта, если понадобиться. Схема и описание структуры базы данных имеется тоже.
Прошу обращаться специалистов или фирм, которые могут работать на долгосрочной основе и придерживаться сроков.
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