Переделать довольно объемный сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки303 просмотра
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Надо переделать часть готового вебсайта, написаного на php (плюс mysql, jquery, др.). Работа включает дизайн, программирование, тестирование и поддержку до полного исправления всех багов.

Срок для исполнения – 2 месяца.

Сайт можно посмотреть на simplestudies.com.

В приложенном тех задании описано, что надо поменять. Документ также описывает шаги нашего сотрудничества.

Дайте знать, что заинтересованы и примеры работ похожего уровня. Я вышлю линк на прототип (макет) нового сайта и временный доступ к платной части сайта, если понадобиться. Схема и описание структуры базы данных имеется тоже.

Прошу обращаться специалистов или фирм, которые могут работать на долгосрочной основе и придерживаться сроков.

13 лет назад
proper
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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