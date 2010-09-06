Переделать довольно объемный сайт

Надо переделать часть готового вебсайта, написаного на php (плюс mysql, jquery, др.). Работа включает дизайн, программирование, тестирование и поддержку до полного исправления всех багов.

Срок для исполнения – 2 месяца.

Сайт можно посмотреть на simplestudies.com.

В приложенном тех задании описано, что надо поменять. Документ также описывает шаги нашего сотрудничества.

Дайте знать, что заинтересованы и примеры работ похожего уровня. Я вышлю линк на прототип (макет) нового сайта и временный доступ к платной части сайта, если понадобиться. Схема и описание структуры базы данных имеется тоже.

Прошу обращаться специалистов или фирм, которые могут работать на долгосрочной основе и придерживаться сроков.