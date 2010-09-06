Проблемы со звуковыми дорожками в DivX Web Player

Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно: Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + ...
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Здравствуйте!
Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv.
1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая дорожка. Нужно сделать, чтобы изначально запускалась русская.
2. При переключении на русский дубляж (то есть иностранной речи слышно быть не должно) слышны обе звуковые дорожки - и русская и иностранная, причем иностранная чаще всего намного громче русской, которой практически не слышно. Нужно исправить так, чтобы слышна была только русская.
При просмотре через DivX Plus Player (или какой-либо другой) этого же фильма, но скачанного на компьютер, таких проблем не возникает.
То есть, мне нужно, чтобы загружаемый на сайт видеофайл в формате mkv, без каких-либо дополнительных манипуляций, сразу воспроизводился DivX Web Player'ом на русском языке и только на русском, но и чтобы оригинальная звуковая дорожка тоже оставалась, и на нее можно было переключиться в любой момент.
Требуется специалист, который напишет скрипт или плагин, добавляющий данные возможности в настройки DivX Web Player'а.
Пожалуйста, указывайте цену и сроки.
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