Игра для Вконтакте

Нужна разработка флеш сервиса предоставляющего возможность наложения фотографии или части фотографи с возможностью указания части фотографии на FLASH-анимацию или видео (MP4, AVI, FLV)

После "вырезки" части фотографии и наложения её на ролик сделанные монтаж сохраняется на сервере с ссылками на фотографию, координаты вырезанной части и название выбранного ролика.

Видео-ролики выбираются по категориям в окне с превьюшкой.

Должен быть доступ к фотоальбомам своим и "друзей".