Стиль ссылки меню по условию (Joomla)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется при клике на ссылку меню подсвечивать ее определенным стилем пока не будет кликнута другая ссылка этого меню. После клика этот стиль переходит на другую кликнутую ссылку этого меню.

Joomla
13 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
codebot
Бот 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С удовольствием реализовал задачу поставленную в данном проекте. Видно что Денис сам хороший специалист, поэтому никаких затруднений при обсуждении деталей проекта не возникло.
  • Похожие заказы

  • Автоматическая отправка СМС с сайта

    Нужно сделать отправку смс с сайта в случаях: 1. Клиент запросил обратный звонок - смс уходит на номер администратора (в тесте смс указывается имя-отчество клиента, его телефонный номер и желаемое время звонка) 2. Клиент зарегистрировался но не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-шапка для сайта

    Задание: нарисовать шапку сайта как на этом шаблоне: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=18184&amp;pr_code=tHo6S5Ld1M67BztJ7j4530k3wteixY Изменения, т.е. предпологается что окончательная работа будет отличаться от шаблона указанного выше следующим: 1) Все надписи и кнопки должны загружаться из параметров FLASHVARS, количество кнопок динамическое: 2) вызов javascript функций на 3 события: 1. загружается (начал работу лоадер); 2. загружено, началась стартовая анимация; 3. стартовая анимация завершилась. 3) расположение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование сайта

    $200

    Нужно запрограммировать сайт по готовой верстке(html). Движок: предпочтительно Joomla, DLE, рассмотрю другие варианты Есть: html-верстка(8 страниц), по ходу программирования добавяться еще некоторые Нужно: Запрограммировать сайт Примерное тз: Мультиязычность Регистрация Обратная свяь Возможность пользователям создавать свои галлереи фотографий(превью+ большая картинка) -Список новостей -Гостевая -Форум(взять стандартный, но это ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подобрать оптимальное решение форума для Joomla

    Имеется сайт www.russianathens.gr Нужно подобрать оптимальное решение форума для joomla и при необходимости перенести имеющиеся данные Требование: 1. Общая ( или связанная база данных) с joomla 2. Возможность показывать банера из joomla 3. Обязательно - присутствие в ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт домашняя страничка

    Требуется специалист для установки сайта на одну из этих систем - Joomla, Mambo, WordPress, UMI.CMS, или Drupal. Сайт небольшой. Состоит из главной страницы, внутренних - текстовой с подразделами, фотогалереи, страницы контактной информации (с возможностью отправить письмо ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение по обработке поисковых запросов

    Приложение создающее поисковые запросы и отслеживающее появление новых ссылок по запросу. Для определения бюджета вышлю подробное ТЗ с иллюстрацией. Желательная среда разработки с#.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад