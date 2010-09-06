Автоматическая отправка СМС с сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать отправку смс с сайта в случаях:

1. Клиент запросил обратный звонок - смс уходит на номер администратора (в тесте смс указывается имя-отчество клиента, его телефонный номер и желаемое время звонка)

2. Клиент зарегистрировался но не оплатил услуги в течении часа - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента и номер контактного телефона компании)

3. Клиент оплатил услуги - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента, номер контактного телефона компании и расчетная дата окончания обслуживания)

Номер контактного телефона компании - разный для каждого региона.

13 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад