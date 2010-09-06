Автоматическая отправка СМС с сайта

Требуется натяжка макета и доработка cms в соответствии с ТЗ. Все предложения (цена, срок), вопросы оставляйте в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать отправку смс с сайта в случаях:
1. Клиент запросил обратный звонок - смс уходит на номер администратора (в тесте смс указывается имя-отчество клиента, его телефонный номер и желаемое время звонка)
2. Клиент зарегистрировался но не оплатил услуги в течении часа - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента и номер контактного телефона компании)
3. Клиент оплатил услуги - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента, номер контактного телефона компании и расчетная дата окончания обслуживания)
Номер контактного телефона компании - разный для каждого региона.
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