Автоматическая отправка СМС с сайта

Нужно сделать отправку смс с сайта в случаях:

1. Клиент запросил обратный звонок - смс уходит на номер администратора (в тесте смс указывается имя-отчество клиента, его телефонный номер и желаемое время звонка)

2. Клиент зарегистрировался но не оплатил услуги в течении часа - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента и номер контактного телефона компании)

3. Клиент оплатил услуги - смс уходит на номер клиента (в тексте смс указывается имя-отчество клиента, номер контактного телефона компании и расчетная дата окончания обслуживания)

Номер контактного телефона компании - разный для каждого региона.