Срочно нужна консультация по API одноклассники

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок94 просмотра
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Срочно нужна консультация по API одноклассники

от человека, который имеет опыт интеграции существующих сайтов в API одноклассников

Мы делаем IFRAMe приложение, которое надо вставить в ОД-ки

Нужна консультация знающего человека

13 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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