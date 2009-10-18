Портал под ключ

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен36 заявок600 просмотров

Информационный портал под ключ.

До отправки ТЗ уточню несколько моментов:

- платная портальная cms (как вариант = DLE), с хорошим саппортом и не трудоёмкой разработкой доп модулей (движки за 1к или самописные не предлагать)

- "легкий", лаконичный дизайн, с тщательнейшей прорисовкой мелких элементов

- высокая скорость работы портала

- "чуткий" интерфейс, Ajax

Вероятно потребуется:

- разработка новых модулей

- парсинг информации с других порталов

- обучение и консультция спецов по ходу разработки (спецов, которым в дальнейшем эксплуатировать портал)

Требования к вам:

- профи

- опыт подобных работ, примеры

По бюджету: адекватная оплата за все адекватные работы. Сервис безопасных сделок.

ТЗ отправлю в личку.

AJAXDLE
16 лет назад
Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$2000
30 дней
Немного затянулись по срокам, но в целом сложную работу выполнили до конца.
Сотрудничеством доволен. Заплатили всю сумму в срок.

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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