Информационный портал под ключ.

До отправки ТЗ уточню несколько моментов:

- платная портальная cms (как вариант = DLE), с хорошим саппортом и не трудоёмкой разработкой доп модулей (движки за 1к или самописные не предлагать)

- "легкий", лаконичный дизайн, с тщательнейшей прорисовкой мелких элементов

- высокая скорость работы портала

- "чуткий" интерфейс, Ajax

Вероятно потребуется:

- разработка новых модулей

- парсинг информации с других порталов

- обучение и консультция спецов по ходу разработки (спецов, которым в дальнейшем эксплуатировать портал)

Требования к вам:

- профи

- опыт подобных работ, примеры

По бюджету: адекватная оплата за все адекватные работы. Сервис безопасных сделок.

ТЗ отправлю в личку.