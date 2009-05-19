Нужны 10 сайтов по тематике окна жалюзи ролеты 10 страниц + контент + система управления
Кнопка для социальных сетей.
Добрый день дамы и господа!
Проект заключается в разработке добавления в социальные закладки сайтов (по типу http://odnaknopka.ru/) .
Т.е. такого же проекта. Идеи, как сделать, чтобы наш сервис отличался от других, приветствуются.
Также необходимо продумать, как пропиарить проект, чтобы вебмастера и блоггеры стали использовать именно нашу кнопку. Интересны Ваши идеи по монетаризации данного проекта.
Креативность приветствуется.
ОТ Вас жду следующую структуру предложения:
1. Срок (можно и ориентировочный).
2. Идеи (если есть, конечно).
3. Стоимость.
4. Технология реализации.
Спасибо за интересные предложения и надеюсь на плодотворную работу уважаемые фрилансеры.
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