Кнопка для социальных сетей.

Добрый день дамы и господа!

Проект заключается в разработке добавления в социальные закладки сайтов (по типу http://odnaknopka.ru/) .

Т.е. такого же проекта. Идеи, как сделать, чтобы наш сервис отличался от других, приветствуются.

Также необходимо продумать, как пропиарить проект, чтобы вебмастера и блоггеры стали использовать именно нашу кнопку. Интересны Ваши идеи по монетаризации данного проекта.

Креативность приветствуется.

ОТ Вас жду следующую структуру предложения:

1. Срок (можно и ориентировочный).

2. Идеи (если есть, конечно).

3. Стоимость.

4. Технология реализации.

Спасибо за интересные предложения и надеюсь на плодотворную работу уважаемые фрилансеры.