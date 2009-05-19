Создание сайта для музыкальной группы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка288 просмотров

Требуется сайт для музыкальной группы! Сайт визитка! с возможностью размещения треков в формате МП3!

16 лет назад
moNAH
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$150
14 дней
Заказчик на 2 день пропал, ждал его 3 недели и не какого ответа на мои сообщения! Не рекомендую!!!!!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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