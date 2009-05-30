Добрый день.

Нужно клонировать сайт http://muchmp3.ru/.

Тут какой-то готовый скрипт, который качает музыку из контакта. Надо его поставить и настроить.

Вариант написания скрипта вами тоже подойдет. Оплата по факту или СБС.

Указывайте цену в вашем предложении.