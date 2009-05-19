Нужен англоязычный интернет-магазин

Нужен интернет-магазин с похожим функционалом, как у amazon.com. Движок желательно готовый, качественный, разработанный для англоязычной аудитории, лицензионный. В связи со спецификой проекта, желательно знание английского языка.

Сообщайте свои цены, показывайте свои уже сделанные работы, рассмотрю все предложения.