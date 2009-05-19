Нужны 10 сайтов по тематике окна жалюзи ролеты 10 страниц + контент + система управления
Нужен англоязычный интернет-магазин
Нужен интернет-магазин с похожим функционалом, как у amazon.com. Движок желательно готовый, качественный, разработанный для англоязычной аудитории, лицензионный. В связи со спецификой проекта, желательно знание английского языка.
Сообщайте свои цены, показывайте свои уже сделанные работы, рассмотрю все предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $2500
Информационный портал под ключ. До отправки ТЗ уточню несколько моментов: - платная портальная cms (как вариант = DLE), с хорошим саппортом и не трудоёмкой разработкой доп модулей (движки ...Завершен16 лет назад
Добрый день дамы и господа! Проект заключается в разработке добавления в социальные закладки сайтов (по типу http://odnaknopka.ru/) . Т.е. такого же проекта. Идеи, как сделать, чтобы наш сервис отличался от других, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется сайт для музыкальной группы! Сайт визитка! с возможностью размещения треков в формате МП3!Закрыт16 лет назад
- $2700
Нужно следать сайт под ключ. Работы объемная. Требования к кандидатам: 1) В приват или в проекте дайте знать, что заинтересованы. Я вышлю детальное ТЗ (ТЗ на английском, на русском нет). ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт16 лет назад
Простой сайт - страницы на 3-4 с формой обратной связи но с оригинальным приятным немного смешным ( это важно) дизайном. Админка не нужна. Главное дизайн! Предложение рассматривается по цене и по срокам - то что ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Требется создание сайта по регистрации доменных имен, доменов собственных зон, почтовых доменов, електронная почта, услуги хостинга, со всеми подключениями с личным кабинетом чтобы могли управлять своим хостингом и доменами итд Только людям, команде, компаниям, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Добрый день, Уважаемые Фрилансеры! Что собственно нужно: Создание интернет магазина от дизайна и до выгрузки в инет с настройкой. Есть сайт-аналогия, который я укажу в личной переписке. Нужно ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужно сделать точный клон сайта vmillione.ru по функционалу но перерисовать дизайн (более качественно в лучшем разрешении), добавить звуковые эффекты из передачи (найти надо самому). Мне нужен полностью рабочий сайт, с базой вопросов и ответов, ...Закрыт16 лет назад
Открываем новую хостинговую компанию, необходим сайт заточеный под продажу услуг хостинга. Чёткой концепции как он должен выглядеть пока нет - новости, цены, о компании, faq и тд нужно что-то простое - напр. http://www.1gb.ru ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад