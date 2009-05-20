Проект игрового сервера для локальной сети

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок247 просмотров

Необходимо создать игровой WEB портал для локальной сети.

На портале будут размещаться новости, раздел с флеш играми, статистика с игровых серверов (Counter Strike и пр.)

Конкретных ТУ пока сформулирвоать немогу т.к. с подобными вещами не сталкивался.

Надеюсь найти человека с опытом в создании подобных сайтов.

16 лет назад
thaserge
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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