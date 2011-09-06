NicUkr

Николай NicUkr

 
48 летУкраина/Одесса
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется на удалённую работу SEO специалист

    Требуется только на длительное время, на удалённую работу SEO специалист по продвижению проектов. Ежедневная занятость 4-6 часов в день и присутствие в сети. Переписка предпочтительней по ICQ, но можно и по почте. В работу будет входить: 1. ...

    WordPressJoomla
    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайтов в ПС

    Есть сайты, но с незначительной посещаемостью. Необходимо продвигать их в Яндексе и Гугле для увеличения посещаемости с поисковых систем. От вас внутренняя оптимизация сайта, грамотная перелинковка и т.п. На первое время необходимо увеличить посещаемость на ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание видео из фото

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мне нужно создать из фото малыша видео программу. Т.е. я вам фото, а вы их обрабатываете под детские песни. Чтобы были фото с песнями..... ну, тем, кто этим занимается, объяснять не придётся. Нужно ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Развлекательному сайту требуется контент-менеджер

    Есть сайт http://allyoutube.ru/ Нужен творческий человек, который будет заниматься его наполнением. Нужны новые разделы и т.п. К каждому ролику, либо к статье должно быть уникальное описание. Если кто не знает, как заполнять на сайт, то научу. От ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайтов готовыми статьями

    В связи с увеличением объёма работы, нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), картинки в тему ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать чат

    Здравствуйте. Нужно создать чат с функциональностью как на http://bizarre.kiev.ua/ С регистрацией, с возможностью встроить рекламный код в поле, т.е. чтобы через какое то время в переписке появлялась реклама. Чат должен быть с админ панелью. Чтобы админ мог банить ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать чат

    Здравствуйте. Нужно создать чат с функциональностью как на http://bizarre.kiev.ua/ С регистрацией, с возможностью встроить рекламный код в поле, т.е. чтобы через какое то время в переписке появлялась реклама. Чат должен быть с админ панелью. Чтобы админ мог банить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайтов готовыми статьями

    Нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), метки (1-3 штуки), картинку в тему и в хорошем ...

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайтов готовыми статьями

    Нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), метки (1-3 штуки), картинку в тему и в хорошем ...

    Joomla
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для web дизайнеров

    $45

    Здравствуйте. Работа по ресурсу http://markiz.od.ua/ Нужно сделать главную страницу во флэше, примерно как тут: http://showfishes.ru/ Размер 600х1200 px или около того, соответственно нужно сделать под дизайн сайта. Можно сделать с разделами, ссылка на которых будут вести на соответствующую страницу. ...

    Дизайн сайта
    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа для web дизайнеров

    $35

    Здравствуйте. Работа по ресурсу http://host-image.ru/ Не присылайте материалы для http://shareimage.ru/, нужно только для http://host-image.ru/ слева вверху картинка 495px х 104px - ее нужно переделать соответственно названию сайта и на том же фоне. Что то прикольное, но соответствующее тематики ...

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется PHP программист

    Снова нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании и базы MySQL - присутствие некоего количества времени, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт интернет-магазина

    Здравствуйте. На сегодняшний день меня интересует готорый скрипт интернет магазина по мгновенной продажи цифровых товаров. Не нужно писать с нуля, а именно если у кого то есть готовый скрипт. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется журналист или журналистка

    Здравствуйте. Ищу на постоянную работу человека, в обязанности которого будет входить: - поиск интересных сведений на тему авто и детская медицина (из интернета,журналов,книг и т.д) - умение писать качественные авторские статьи, на основе тех сведений, которые вы найдете ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг65 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется PHP программист

    Нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - присутствие некоего количества времени, при первом же обращении быстро решать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется PHP программист

    И опять и снова нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - присутствие некоего количества времени, при первом ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • В поиске исполнителя (рерайт статей).

    Здравствуйте. Ищу на постоянную работу человека, в обязанности которого будет входить: - составление меню для сайтов - поиск интересных статей на тему недвижимость и строительство - ручной и качественный рерайт найденных статей (примерно по 2000-5000 символов) - заполнение ...

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация сайта в DMOZ.

    Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org. Оплата только по факту наличия сайта в каталоге. Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не писать. Все предложения оставляйте ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно нужен php программист

    В связи с длительной пропажей моего программиста срочно нужен опытный и грамотный php программист для выполнения разовых заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания. Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Новому ресурсу требуется администратор

    $50

    На длительный период требуется администратор. Основная работа заключается в заполнении сайта материалом. Материал предоставляется. Начальная оплата - 50 WMZ График работы каждый день по 3 часа в день, кроме выходных. В дальнейшем планируется увеличение з/п и времени работы. Работать вы можете ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Megadoomer
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Работа для web дизайнеров
Остался доволен сотрудничеством. Спасибо!
Хороший дизайнер. Флэш анимация на высшем уровне. Впредь, буду дальше продолжать сотрудничество. Советую!
Ответный отзыв
Freder
Максим 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа для web дизайнеров
Исключительно приятные впечатления от сотрудничества!
Профессиональная работа. В дальнейшем буду обращаться. Рекомендую как отличного художника и дизайнера.
Ответный отзыв
brain
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
8 баллов
10 лет назад
Срочно нужен php программист
Хороший рабоник.
Работа была выполнена качественно, быстро и оперативно. Очень доволен программистом и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
INTARSIYA
Анна 
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Работа для web дизайнеров
Победа в конкурсе и немного поработали и после.
Профессиональная работа. В дальнейшем буду обращаться. Рекомендую как отличного художника и дизайнера.
Ответный отзыв
ANTON767676
Антон 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайтов готовыми статьями
Отличный работодатель! Все объясняет хорошо и понятно. Очень вежлив общении. Рекомендую!
Работой доволен. Делает все быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв