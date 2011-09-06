Требуется только на длительное время, на удалённую работу SEO специалист по продвижению проектов. Ежедневная занятость 4-6 часов в день и присутствие в сети. Переписка предпочтительней по ICQ, но можно и по почте. В работу будет входить: 1. ...
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайты, но с незначительной посещаемостью. Необходимо продвигать их в Яндексе и Гугле для увеличения посещаемости с поисковых систем. От вас внутренняя оптимизация сайта, грамотная перелинковка и т.п. На первое время необходимо увеличить посещаемость на ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мне нужно создать из фото малыша видео программу. Т.е. я вам фото, а вы их обрабатываете под детские песни. Чтобы были фото с песнями..... ну, тем, кто этим занимается, объяснять не придётся. Нужно ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://allyoutube.ru/ Нужен творческий человек, который будет заниматься его наполнением. Нужны новые разделы и т.п. К каждому ролику, либо к статье должно быть уникальное описание. Если кто не знает, как заполнять на сайт, то научу. От ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
В связи с увеличением объёма работы, нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), картинки в тему ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать чат с функциональностью как на http://bizarre.kiev.ua/ С регистрацией, с возможностью встроить рекламный код в поле, т.е. чтобы через какое то время в переписке появлялась реклама. Чат должен быть с админ панелью. Чтобы админ мог банить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать чат с функциональностью как на http://bizarre.kiev.ua/ С регистрацией, с возможностью встроить рекламный код в поле, т.е. чтобы через какое то время в переписке появлялась реклама. Чат должен быть с админ панелью. Чтобы админ мог банить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), метки (1-3 штуки), картинку в тему и в хорошем ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек на удаленную работу. План работы: 1. Я высылаю вам статьи (статья от 2000 символов). 2. Вы читаете статью, подбираете для нее description (описание), keywords (ключевые слова), метки (1-3 штуки), картинку в тему и в хорошем ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $45
Здравствуйте. Работа по ресурсу http://markiz.od.ua/ Нужно сделать главную страницу во флэше, примерно как тут: http://showfishes.ru/ Размер 600х1200 px или около того, соответственно нужно сделать под дизайн сайта. Можно сделать с разделами, ссылка на которых будут вести на соответствующую страницу. ...Анимация2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $35
Здравствуйте. Работа по ресурсу http://host-image.ru/ Не присылайте материалы для http://shareimage.ru/, нужно только для http://host-image.ru/ слева вверху картинка 495px х 104px - ее нужно переделать соответственно названию сайта и на том же фоне. Что то прикольное, но соответствующее тематики ...Баннеры3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Снова нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании и базы MySQL - присутствие некоего количества времени, ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. На сегодняшний день меня интересует готорый скрипт интернет магазина по мгновенной продажи цифровых товаров. Не нужно писать с нуля, а именно если у кого то есть готовый скрипт. Жду ваших предложений.Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Ищу на постоянную работу человека, в обязанности которого будет входить: - поиск интересных сведений на тему авто и детская медицина (из интернета,журналов,книг и т.д) - умение писать качественные авторские статьи, на основе тех сведений, которые вы найдете ...Копирайтинг65 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - присутствие некоего количества времени, при первом же обращении быстро решать ...Закрыт14 лет назад
И опять и снова нужен опытный и грамотный php программист для выполнения заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания (умеренная). Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - присутствие некоего количества времени, при первом ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Ищу на постоянную работу человека, в обязанности которого будет входить: - составление меню для сайтов - поиск интересных статей на тему недвижимость и строительство - ручной и качественный рерайт найденных статей (примерно по 2000-5000 символов) - заполнение ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо зарегистрировать сайт в каталоге dmoz.org. Оплата только по факту наличия сайта в каталоге. Ваши заявки без цены рассмотрены не будут. Те, кто не имел ранее опыта регистрации сайта в этом каталоге - просьба не писать. Все предложения оставляйте ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
В связи с длительной пропажей моего программиста срочно нужен опытный и грамотный php программист для выполнения разовых заданий. Оплата каждый раз при выполнении определенного задания. Необходимые требования: - отличное знание и опыт в php программировании - ...Завершен15 лет назад
- $50
На длительный период требуется администратор. Основная работа заключается в заполнении сайта материалом. Материал предоставляется. Начальная оплата - 50 WMZ График работы каждый день по 3 часа в день, кроме выходных. В дальнейшем планируется увеличение з/п и времени работы. Работать вы можете ...Служба поддержки1 исполнительЗавершен15 лет назад