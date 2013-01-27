Создание видео из фото

Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! 2 ...
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Мне нужно создать из фото малыша видео программу. Т.е. я вам фото, а вы их обрабатываете под детские песни. Чтобы были фото с песнями..... ну, тем, кто этим занимается, объяснять не придётся. Нужно для сына, которому 9 апреля будет 3 годика. Фоток порядка 20-50. Выслушаю ваши предложения. Оплата не заставит себя долго жать и оплата только в WebMoney.
Тот, кто предложит разумную цену в разумные сроки и ответит за качество своей работы, будет выбран. И в дальнейшем, буду обращаться только к нему.
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