Создание видео из фото

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Мне нужно создать из фото малыша видео программу. Т.е. я вам фото, а вы их обрабатываете под детские песни. Чтобы были фото с песнями..... ну, тем, кто этим занимается, объяснять не придётся. Нужно для сына, которому 9 апреля будет 3 годика. Фоток порядка 20-50. Выслушаю ваши предложения. Оплата не заставит себя долго жать и оплата только в WebMoney.

Тот, кто предложит разумную цену в разумные сроки и ответит за качество своей работы, будет выбран. И в дальнейшем, буду обращаться только к нему.