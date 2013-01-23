Презентация сайта перед видеороликами (до 10 сек)

Сразу насчет оплаты. Так как в наше время множетсво сервисов и софта по созданию подобных роликов\флэш и т.п., то оплата по большей части - за креатив что ли. ОПЛАТА ПО ФАКТУ от 5 до 10уе.(Вебмани)

Что хотелось бы увидеть:

Сайт посвящен Английской премьер лиге.

первые 3-5 сек: какой-то момент из футбола (может гол, или подкат, пенальти и т.п.)

остальное время 5-7 сек: Лев с мячем (Логотип премьер лиги) под ним ссылка "сайт.ру" еще ниже "Английская Премьер-лига"

После просмотра ролика, меняете "сайт.ру" на мой домен и получаете оплату.

ICq 570 7 три три пятсот