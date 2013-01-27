Ролик про вакансию на Affter Effects

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок165 просмотров
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Задача – создать ролик, который рекламирует вакансию компании.

1. Ролик должен ассоциироваться с компанией (цвета, логотип и т.д. предоставим)

2. Ролик будет вызывать у кандидата желание бросить все и идти к нам работать)

3. Ролик должен играть на амбиции

Пример удачного, с нашей точки зрения ролика: http://www.youtube.com/watch?v=F1BhTXELA-Y

Пожалуйста, предложите бюджет за реализацию ролика, подобного тому что в примере выше. Просьба отвечать только в случае наличия портфолио по теме, желательно сразу со ссылкой на подобную или похожую работу. Предоплата возможна.

11 лет назад
skillupcomua
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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    11 лет назад