Ролик про вакансию на Affter Effects

Фотограф (Москва) предлагает работу: 1 по созданию слайд шоу и Love Story. Одна песня примерно 4 минуты + фото + видео + звуковые и визуальные эффекты. Срок исполнения примерно месяц. Без обучения! 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача – создать ролик, который рекламирует вакансию компании.
1. Ролик должен ассоциироваться с компанией (цвета, логотип и т.д. предоставим)
2. Ролик будет вызывать у кандидата желание бросить все и идти к нам работать)
3. Ролик должен играть на амбиции
Пример удачного, с нашей точки зрения ролика: http://www.youtube.com/watch?v=F1BhTXELA-Y
Пожалуйста, предложите бюджет за реализацию ролика, подобного тому что в примере выше. Просьба отвечать только в случае наличия портфолио по теме, желательно сразу со ссылкой на подобную или похожую работу. Предоплата возможна.
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