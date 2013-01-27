Сделать слайд-шоу с фоновой музыкой.

Доброго времени суток!

Есть много тематических картинок, надо создать их слайдшоу (допустим 3-5 секунд на картинку) и наложить фоновую музыку.

Как понимаю, работа не сложная. Услуги супер-видео-монтажника 80 лвл мне не нужны.

Картинок много, тематика обширная. Разбиты по тематике и, так сказать, сериям. В среднем по 30-50 картинок на видео. Долгосрочное сотрудничество.

С ув. Сердюков Д.А.